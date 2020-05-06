Мурашко рассказал о дополнительных выплатах врачам

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что дополнительные выплаты медикам за работу с пациентами с коронавирусом идут в срок, сообщает РИА Новости.
"По первым выплатам, тем, которые установлены постановлением правительства, выделено 10 миллиардов средств. Выплаты идут начиная с февраля месяца. Постановление было подписано 30 января. И по этим деньгам на сегодняшний день также выплаты идут в срок", – заявил министр.
Он уточнил, что никаких обращений по этому поводу не поступало.
Ранее Мурашко заявил, что вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят доклинические испытания. Он уточнил, что есть несколько платформ, на которых разрабатываются эти вакцины. Они показали обнадеживающие результаты.
За последние сутки в России подтверждено 10 559 случаев коронавирусной инфекции. Большинство новых заболевших обнаружили в Москве – 5 858.
В целом в России зарегистрировано 165 929 случаев. За последние сутки умерли 86 человек. За весь период скончалось 1 537 человек. Выписали из больниц за сутки 1 462 пациента, всего же выздоровело 21 327 пациентов.
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