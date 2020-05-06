Около четырех тысяч пациентов с COVID-19 находится в тяжелом состоянии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Около четырех тысяч пациентов с коронавирусом находится в тяжелом состоянии, передает РИА Новости.

"Это в общей сложности не только те, которые требуют вентиляционной поддержки и протезирования функций дыхания", – заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании Госдумы.

Он рассказал, что была создана информационная система, на которой виден каждый пациент. По словам Мурашко, на реанимационных койках находится от 1 200 до 1 500 человек по стране.

"Мы можем видеть всех пациентов на койках. Сегодня таких пациентов 80 тысяч – это не только с ковидной инфекцией, это те, кто поступает с неуточненными диагнозами и внебольничными пневмониями всех этиологических причин", – пояснил министр.

По его утверждению, говорить о выходе на плато по заболеваемости пока рано. Мурашко добавил, что плато не будет одновременным для всей страны.

Он уточнил, что большинство регионов сделали запас средств индивидуальной защиты не менее чем на две недели.

"Есть регионы, по которым мы держим на контроле ситуацию, поскольку запасы есть везде, другой вопрос, что при поступлении дополнительных пациентов – такие особенно вспышечные ситуации бывают – мы дополнительно перебрасываем непосредственно в регион эти средства индивидуальной защиты", – рассказал Мурашко.

За последние сутки в России подтверждено 10 559 случаев коронавирусной инфекции, в 4 314 из них клинических проявлений не было.

Большинство новых заболевших обнаружили в Москве – 5 858. В Московской области заболели 829 человек.

В целом в России зарегистрировано 165 929 случаев. За последние сутки умерли 86 человек. За весь период скончались 1 537 человек. Выписали из больниц за сутки 1 462 пациента, всего же выздоровело 21 327 человек.