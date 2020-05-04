Глава Роспотребнадзора рассказала, какие ограничения снимут последними

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ограничения на проведение массовых мероприятий в России, введенные из-за пандемии коронавируса, снимут в последнюю очередь, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В то же время, по ее словам, всплеск числа заболевших должен насторожить россиян. Попова подчеркнула, что расслабляться рано – нужно соблюдать самоизоляцию.

"В эпидемиологии нет такого – судить по одному дню... пока это всплеск, значимая цифра, и сегодня она должна насторожить наших граждан, насторожить и еще раз заставить задуматься о том, все ли мы делаем правильно", – обратила она внимание в эфире телеканала "Россия 24".

Глава ведомства отмечала, что говорить о полном прекращении распространения коронавируса пока невозможно вне зависимости от принятых мер. По ее словам, риски возникновения новых очагов заражения остаются.

Попова высказала мнение о том, что ограничения можно будет ослабить после 12 мая. Однако это будет актуально при условии их соблюдения в период майских праздников, уточнила глава ведомства. Попова не исключила, что при негативном развитии событий действие мер могут продлить до июня.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко полагает, что часть ограничений в стране сохранят до появления вакцины. Он пояснил, что властям предстоит построить систему, которая позволит не допустить подъема заболевания.

Мурашко добавил, что вторую волну нельзя исключать, если не будет создан популяционный иммунитет. По его утверждению, вирус в любом случае будет циркулировать еще определенное время.

По России за последние сутки зарегистрирован 10 581 случай COVID-19. Итого в стране 145 268 случаев COVID-19 в 85 регионах, выписано за все время 18 095 человек, скончались 1 356.