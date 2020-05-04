В Роструде объяснили, как оплачиваются нерабочие дни в мае

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Нерабочие дни с 6 по 8 мая оплачиваются работающим в эти дни гражданам в полном объеме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.

"Нерабочие дни с 6 по 8 мая оплачиваются так же, как и нерабочие дни в апреле. То есть заработная плата сохраняется и выплачивается в обычном размере", – подчеркнули в Роструде.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что зарплата сотрудников не должна снижаться, если их трудовые обязанности на период нерабочих дней не изменились. Он добавил, что на удаленный режим работы перешли около 10% россиян.

28 апреля Владимир Путин в ходе совещания по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах РФ продлил действие ограничительных мер в связи с распространением COVID-19. В том числе дни с 6 по 8 мая были объявлены нерабочими с сохранением зарплаты. При этом президент отметил, что период нерабочих дней должен пройти при строгом соблюдении всех профилактических мер.

Позднее появился перечень работников, которых не затронет указ о нерабочих днях. В частности, сообщалось, что продолжат работу аптеки, медучреждения, продуктовые магазины, будут идти также неотложные строительные работы.

В конце апреля Сергей Собянин подписал указ, который продлевает до 11 мая включительно все ограничения, действующие в Москве.

В России за прошедшие сутки подтвердили 10 633 новых случая COVID-19, из них 5 948 – в Москве. Они зафиксированы в 85 регионах страны, у половины выявленных не было симптомов. Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 134 687 случаев.