В России выявлено 10 633 новых заболевших COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России подтвердили 10 633 новых выявленных случая COVID-19, из них 5 948 – в Москве. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщили в Оперштабе, новые случаи зафиксированы в 85 регионах страны, у половины выявленных не было симптомов. Наибольшее число случаев зафиксировали в Москве – 5948, Подмосковье – 822, Санкт-Петербурге – 295.

"Зафиксировано 58 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 1626 человек", – говорится в сообщении штаба.

Всего в РФ зарегистрировано 134 687 случаев (+8,6%) коронавирусной инфекции, 1280 человек умерли, выздоровели 16 639 человек.

Ранее в Роспотребнадзоре не исключили ужесточения самоизоляции после майских праздников. Глава ведомства Анна Попова заявила, что к этому может привести безответственное отношение граждан, не соблюдающих режим самоизоляции в период майских праздников.

Столичные врачи неоднократно обращались к жителям Москвы с призывом остаться дома. Они просили москвичей не поддаваться соблазну выходить на улицы, а также рекомендовали воздержаться от встреч с родственниками.