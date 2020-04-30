Мир не избежит второй волны коронавируса – ВОЗ

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Вторую волну пандемии COVID-19 не удастся избежать из-за отсутствия иммунитета к этому вирусу у большинства людей, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

"Это абсолютно новый вирус, и иммунитет к этому вирусу есть у очень маленькой прослойки населения. Так что до того момента, когда будет создана специальная профилактика, вакцина, мы не можем говорить, что способны предупредить вторую волну", – сказала Вуйнович в интервью ТАСС.

По ее словам, наличие антител не дает уверенности, что человек не сможет снова заразиться.

"Мы не знаем, насколько антитела, которые развиваются при контакте с вирусом, будут защищать в будущем от инфекции", – добавила представитель ВОЗ.

Вуйнович выразила мнение, что для недопущения вспышки распространения инфекции во время второй волны COVID-19 нужно использовать нынешний опыт. По ее словам, людям необходимо ограничить контакты. Представитель ВОЗ РФ добавила, что, если использовать эти знания, "уровень заболеваемости удастся держать на низком уровне до момента, когда будет понятно, как формируется серологическая прослойка, иммунитет".

Российский вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн ранее заявил, что осенью Россию может ожидать новая волна эпидемии коронавируса. По его словам, сейчас власти должны проработать точечный алгоритм выхода из режима ограничений. Альтштейн выразил мнение, что власти будут аккуратно выводить население на работу, при этом те, кто может продолжать работу удаленно, останутся дома.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что риск повторной волны заражений коронавирусной инфекцией в России очень большой. По его мнению, для выхода из режима самоизоляции в стране потребуется принятие очень взвешенных решений.

В то же время в Кремле выразили надежду, что Россия вышла на плато в ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом будет во многом зависеть от дисциплинированного соблюдения режима самоизоляции в период майских праздников.