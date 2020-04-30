Вирусолог предрек России вторую волну коронавируса осенью

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Российский вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что осенью Россию может ожидать новая волна эпидемии коронавируса, сообщает ИА "НСН".
"Скорее всего, волна будет осенью. Я думаю, есть основания надеяться, что летом у нас будет существенное ослабление. Но быть уверенным на 100% здесь никто не может", – сказал специалист.
Он добавил, что сейчас власти должны проработать точечный алгоритм выхода из режима ограничений. Альтштейн выразил мнение, что власти будут аккуратно выводить население на работу, при этом те, кто может продолжать работу удаленно, останутся дома.
"Разрабатывается система мероприятий, чтобы как можно меньше изменить основной принцип карантина. Кто может остаться в самоизоляции, тот останется, кто может работать удаленно – тот так и продолжит, а кто-то должен будет выходить на работу", – заключил вирусолог.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что риск повторной волны заражений коронавирусной инфекцией в России очень большой. По его мнению, для выхода из режима самоизоляции в стране потребуется принятие очень взвешенных решений.
В то же время в Кремле выразили надежду, что Россия вышла на плато в ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом будет во многом зависеть от дисциплинированного соблюдения режима самоизоляции в период майских праздников.
В России за последние сутки подтвердили 7 099 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране зарегистрировано 106 498 случаев коронавирусной инфекции.
В России зафиксировано 7 099 новых случаев заболевания COVID-19
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