В Кремле выразили надежду на выход России на плато по COVID-19

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
В Кремле выразили надежду, что Россия вышла на плато в ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Он отметил, что скорейший выход на плато по коронавирусу желают добиться все жители РФ.
"Произошло ли это (выход на плато – Прим.ред.) сейчас – можно робко на это надеяться. Лучше быть оптимистами", – подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь уточнил, что развитие ситуации будет во многом зависеть от дисциплинированного соблюдения режима самоизоляции в период майских праздников.
"Проявление недисциплинированности и выход большого количества людей из самоизоляции может иметь последствия, которые приведут к тому, что будет это не плато, а кривая поползет вверх", – объяснил Песков.
По мнению представителя Кремля, в стране удалось избежать катастрофического сценария распространения COVID-19.
"Сейчас можно сказать – по итальянскому сценарию мы не пошли. <...> Были предприняты достаточно эффективные усилия для убеждения людей сидеть дома", – сказал Песков.
Он добавил, что гуманитарной катастрофы, в отличие от США, не случилось ни в одном субъекте РФ.
За последние сутки в РФ зафиксировано 5 841 случай заражения коронавирусом. При этом число бессимптомных носителей составило 2 624 человек. Всего в России выявлено 99 399 случаев COVID-19.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили о снижении темпов прироста заболеваемости коронавирусом в России. Уточнялось, что данный показатель опустился до 7–8 процентов в день.
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