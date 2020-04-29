В Роспотребнадзоре заявили о снижении темпов прироста заболеваемости COVID-19 в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Темпы прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России снизились. Этот показатель опустился до 7–8% в день, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она рассказала, что страна находилась в состоянии разобщения в течение двух инкубационных периодов.
"Две инкубации – это минимум, который должен быть. И мы за эти две инкубации значительно снизили темп прироста. Если в начале он был у нас до 23–30%, в начале месяца, то сегодня у нас темп прироста 7–8%", – сообщила Попова в эфире телеканала "Россия 24".
Также она заявила, что темп прироста не может изо дня в день быть одинаковым или равномерно подниматься или снижаться.
По словам главы Роспотребнадзора, в настоящее время главной задачей является разрыв контактов людей, чтобы снизить риск передачи вируса. Только в этом случае в РФ будет фиксироваться меньшее количество заражений.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что меры самоизоляции повлияли на структуру заболеваемости населения. По его убеждению, люди стали более осторожными.
При этом министр рекомендовал россиянам воздержаться от поездок к родным и друзьям во время майских праздников, поскольку в последнее время часто фиксировались случаи заражения коронавирусной инфекцией внутри семьи.
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