Самоизоляция повлияла на структуру заболеваемости населения – Мурашко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Меры самоизоляции повлияли на структуру заболеваемости населения, люди стали более осторожными, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в рамках круглого стола "Распознать и победить COVID-19: тактики диагностики и обеспечение доступности лечения".
"Видимо, поведение людей отразилось в том числе на обострении хронических заболеваний и возникновении новых заболеваний. Люди стали более осторожны, и это помогает системе здравоохранения", – отметил министр.
Он также отметил, что сейчас ситуация со снабжением медработников средствами индивидуальной защиты сильно изменилась в лучшую сторону. Уже имеются запасы средств индивидуальной защиты.
Ранее Мурашко заявил, что методы борьбы с коронавирусом в России и Германии схожи, страны активно взаимодействуют. В среду состоялся разговор между министрами здравоохранения стран о схемах лечения и принципах госпитализации и диагностики.
Также Мурашко заявил, что в последнее время часто фиксировались случаи заражения коронавирусной инфекцией внутри семьи. Он рекомендовал россиянам воздержаться от поездок к родным и друзьям во время майских праздников.
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