В Минздраве предостерегли россиян от поездок к родным и друзьям в майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В министерстве здравоохранения рекомендовали россиянам воздержаться от поездок к родным и друзьям во время майских праздников.

По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, в последнее время часто фиксировались случаи заражения коронавирусной инфекцией внутри семьи.

"Крайне важно для сохранения жизни особенно дорогих и горячо любимых нами членов семьи старшего возраста все-таки обезопасить и уберечь от дополнительных рисков", – отметил Мурашко в ходе совещания по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах.

Ранее президент России Владимир Путин призвал россиян проявить собранность и дисциплину на самоизоляции. Он заявил, что страна должна добиться спада эпидемии, чтобы постепенно начать снимать введенные ограничения.

Отмечается, что профильным ведомствам было поручено в течение недели подготовить план выхода граждан из режима самоизоляции. При благоприятном исходе ограничения постепенно начнут снимать с 12 мая.