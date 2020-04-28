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Общество

19:32

В Минздраве предостерегли россиян от поездок к родным и друзьям в майские праздники

общество безопасность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В министерстве здравоохранения рекомендовали россиянам воздержаться от поездок к родным и друзьям во время майских праздников.

По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, в последнее время часто фиксировались случаи заражения коронавирусной инфекцией внутри семьи.

"Крайне важно для сохранения жизни особенно дорогих и горячо любимых нами членов семьи старшего возраста все-таки обезопасить и уберечь от дополнительных рисков", – отметил Мурашко в ходе совещания по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах.

Ранее президент России Владимир Путин призвал россиян проявить собранность и дисциплину на самоизоляции. Он заявил, что страна должна добиться спада эпидемии, чтобы постепенно начать снимать введенные ограничения.

Отмечается, что профильным ведомствам было поручено в течение недели подготовить план выхода граждан из режима самоизоляции. При благоприятном исходе ограничения постепенно начнут снимать с 12 мая.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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