Власти Москвы разрабатывают план по снятию ограничений на работу предприятий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Московские власти готовят план по снятию ограничений на работу предприятий, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям, председатель Оперативного штаба по экономическим вопросам Владимир Ефимов.

"Мы провели в дистанционном режиме совещания с Роспотребнадзором, с крупнейшими промышленными предприятиями города, проговорили необходимые меры по защите персонала от возможного распространения инфекции, проговорили этапность открытия предприятий, соответственно, увеличение количества персонала на рабочих местах", – сказал Ефимов.

Он отметил, что еще рано говорить о сроках применения этого плана, свое слово должны сказать эпидемиологи. "На этой неделе досогласуем с Роспотребнадзором и предприятиями набор стандартных требований, которые необходимо будет выполнять", – заявил вице-мэр.

Он также уточнил, что план находится на финишной стадии по доработке.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору завершить подготовку концепции снятия или смягчения ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Выполнить поручение ведомство должно до 29 апреля.

За последние сутки в России подтвердили 6 411 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Клинических проявлений не было у 2 609 человек, или 40,7%.

Выздоровели за последние 24 часа 1 110 человек, 606 из них – в Москве. За весь период выписали 8 456 человек. От коронавируса в РФ за все время скончались 867 человек.