Врач назвал самый опасный гаджет для детей и взрослых на карантине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Самым опасным гаджетом для детей и взрослых на режиме самоизоляции является телефон, сообщает "Российская газета" со ссылкой на кандидата медицинских наук, главного детского офтальмолога минздрава Ростовской области Александра Ушникова.

Он напомнил, что они предназначены исключительно для звонков и отправки кратких сообщений.

На втором месте по опасности, по мнению специалиста, – планшетный компьютер. Он отметил, что многие родители дают их маленьким детям, включая мультфильмы, чтобы они не мешали им находиться в самоизоляции. В результате малыши от двух до пяти лет смотрят их целыми днями.

"Этого нельзя делать категорически. Лучше играть, рисовать, что-то мастерить, читать детям книжки. Но никак не напрягать их органы зрения такой нагрузкой", – предупреждает медик.

На третьем месте – ноутбук и компьютер. Врач заметил, что это больше касается взрослых и школьников, которые сейчас работают и учатся дистанционно. Ушников напомнил, что постоянное напряжение глазной мышцы может привести к ее спазму, поэтому советует чередовать работу и отдых.

Врач предупредил, что, если бездумно и постоянно проводить время у экрана телевизора или в телефоне, можно навсегда испортить зрение.

В России за последние сутки подтвердили 5 236 случаев коронавирусной инфекции. У 2 275 (43,4%) заболевших не было клинических проявлений. Всего в стране зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса.

29 марта Сергей Собянин расширил ограничительные меры в столице из-за ситуации с распространением коронавируса. Режим самоизоляции введен для всех жителей и гостей Москвы, а значительная часть предприятий и организаций временно приостановила работу.

Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Также разрешено гулять с домашними животными (на расстоянии не более 100 метров от дома), выносить мусор и совершать поездки до места работы (для тех, кто обязан ее посещать).

С 15 апреля в Москве начали действовать цифровые пропуска для передвижения по городу. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.

