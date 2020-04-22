Московские врачи вылечили от коронавируса еще 210 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столице выздоровели еще 210 пациентов после прохождения лечения от COVID-19, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Всего, по ее словам, в столице от коронавирусной инфекции вылечились 2267 человек.
"Мы наблюдаем, что количество выздоровевших в Москве увеличивается уже более чем на 200 человек ежедневно. Так, за прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 210 человек", – сказала заммэра.
Также Ракова выразила надежду, что новый метод лечения с использованием донорской плазмы крови благотворно повлияет на увеличение числа выздоровевших.
19 апреля Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на COVID-19. За каждые 150 миллилитров плазмы назначается выплата в 1 250 рублей, за 600 миллилитров – 5 тысяч рублей. Объем разовой донации должен составлять не менее 300 и не более 600 миллилитров.
Ракова ранее уточнила, что 60 человек, вылечившихся от COVID-19, стали донорами плазмы крови. По ее словам, плазму используют для лечения в больнице № 52 и НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Кроме того, в создании и испытании способа лечения путем переливания крови участвуют представители Центра крови имени Гаврилова.
Вице-мэр добавила, что у пациентов, которым перелили донорскую плазму, отмечаются улучшения. Горячая линия по донорству плазмы работает каждый день с 9:00 до 19:00 по телефону +7 (495) 870-45-16.
Кто может стать донором плазмы для больных COVID-19
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