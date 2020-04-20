Ракова: 60 человек стали донорами крови для лечения COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что 60 человек, вылечившихся от COVID-19, стали донорами плазмы крови для пациентов, которые в настоящий момент болеют коронавирусом.
"По предложению Клинического комитета в Москве начали использовать новый метод борьбы с коронавирусом. Мы обратились к выздоровевшим с просьбой стать донорами плазмы для тех пациентов, которые еще находятся на лечении в больницах. Люди начали откликаться, и на сегодняшний день в Москве такими донорами стали уже 60 человек. Мы надеемся, что их количество будет и дальше расти", – сказала Ракова.
Она добавила, что полученную от выздоровевших плазму крови используют для лечения в больнице № 52 и НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Кроме того, в создании и испытании способа лечения путем переливания крови участвуют представители Центра крови имени О. К. Гаврилова.
Ранее специалисты выяснили, что плазма крови выздоровевших от коронавируса людей содержит антитела, способные сопротивляться COVID-19. В связи с этим Ракова призвала москвичей, которые излечились от болезни, стать донорами плазмы. Кроме того, она рассказала, что за сдачу крови горожане получат денежные выплаты.
19 апреля мэр Москвы Сергей Собянин установил суммы, которые будут получать доноры плазмы. За каждые 150 миллилитров плазмы москвич получит 1250 рублей. Если донор пожертвует 600 миллилитров, то ему будет положена выплата в размере 5 тысяч рублей. В то же время объем сданной крови не должен превышать 600 миллилитров или быть меньше 300 миллилитров.
20 апреля Ракова рассказала, что за последние сутки еще 75 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Таким образом, общая численность выздоровевших от COVID-19 составила 1838 человек.
В то же время за прошедшие 24 часа в столице зарегистрировали еще 2026 случаев заражения коронавирусом. В Оперативном штабе сообщили, что среди заболевших около 44% – москвичи в возрасте от 18 до 45 лет.
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