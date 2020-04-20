Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Еще 75 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 75 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1 838", – сообщила вице-мэр.
Ракова рассказала, что перед выпиской пациента врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие заболевания. Пациентам без симптомов вируса в возрасте от 18 до 55 лет предлагают стать донорами плазмы.
У пациента не должно быть противопоказаний и хронических заболеваний, ВИЧ, гепатитов В и С. Желающие сдать плазму крови могут обратиться на горячую линию по номеру +7 (495) 870-45-16 ежедневно с 09:00 до 19:00.
Накануне Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на COVID-19. За каждые 150 миллилитров плазмы назначается выплата в 1250 рублей, за 600 миллилитров – 5 тысяч рублей. При этом объем разовой донации должен составлять не менее 300 и не более 600 миллилитров.
Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 2,24 миллиона случаев заражения, свыше 152 тысяч человек скончалось. В России за весь период зарегистрировано 42 853 случая коронавируса.
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