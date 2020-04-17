Москва быстро наращивает возможности системы здравоохранения в борьбе с COVID-19 – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва оперативно наращивает возможности местной системы здравоохранения для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.
"Москва первой столкнулась с натиском эпидемии и, опираясь на свой финансовый потенциал, большие мощности строительного комплекса, быстро наращивает возможности системы здравоохранения", – сказал он в пятницу на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медучреждений в регионах РФ.
Глава государства отметил, что у министерства обороны также есть серьезные кадровые и организационные ресурсы.
В Москве выявлено на данный момент уже 18 105 зараженных коронавирусом. 1517 заболевших COVID-19 выздоровели, также зафиксировано 127 летальных исходов. Больше половины случаев заболевания за последние сутки выявлены у людей младше 45 лет.
Также глава государства отметил, что инфекция постепенно распространяется в других регионах страны.
"Мы видим, что эта проблема уходит в регионы и нужно, чтобы в каждом регионе люди были готовы к преодолению всех сложностей, которые могут там возникнуть. В каждом!" – подчеркнул президент.
Ранее Владимир Путин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном меры, направленные на минимизацию негативных социально-экономических последствий от пандемии коронавируса. С инициативой о проведении беседы выступила французская сторона.
В России за сутки зафиксировано 4070 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил представитель инфоцентра по COVID-19. Всего в стране зарегистрировано 32 008 заболевших.
Помимо этого, Россия занимает второе место по числу проводимых тестов на выявление нового коронавируса. За сутки в стране делают 103,5 тысячи исследований. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, за счет этого удалось повысить выявляемость COVID-19.
Попова сообщила о медленной динамике распространения коронавируса в Москве
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