Путин и Макрон обсудили меры по минимизации последствий в экономике от COVID-19

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили меры, направленные на минимизацию негативных социально-экономических последствий от пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.
Телефонная беседа двух лидеров состоялась по инициативе французской стороны. Они проинформировали друг друга о предпринимаемых Москвой и Парижем мерах в связи с распространением COVID-19.
Макрон поблагодарил Путина за содействие в вопросах возвращения французов на родину, а также обеспечения условий для транспортировки через территорию России во Францию медицинских средств и оборудования.
11 марта Всемирная организация здравоохранения назвала вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Во всем мире зафиксировано уже больше 1,9 миллиона случаев заражения, более 130 тысяч человек скончалось.
По мнению экспертов, суммарный ущерб для мировой экономики из-за распространения коронавируса в течение двух лет составит более 5 триллионов долларов.
Издание отмечает, что мир погружается в самую глубокую рецессию в мирное время с 1930-х годов. Причиной этого стало закрытие странами большей части предприятий.
Специалисты считают, что спад будет кратковременным, но экономикам потребуется не менее двух лет, чтобы вернуться к докризисным показателям.
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