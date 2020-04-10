Собянин пообещал сделать все возможное в ситуации с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Власти сделают все возможное, чтобы справиться с ситуацией с коронавирусом с минимальными издержками. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Как Владимир Владимирович Путин сказал: "Все проходит, и это пройдет". Справимся. Надо стараться, чтобы справились с минимальными издержками. И будем делать все, чтобы именно так и было", – цитирует РИА Новости слова мэра Москвы.

Ранее Собянин сообщил, что благодаря введенным в Москве ограничениям удалось вырвать 2–4 недели в ситуации с COVID-19, чтобы подготовиться. При этом он подчеркнул, что пик эпидемии в Москве еще не наступил. По словам мэра, город стоит лишь у его "подножия".

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции.

Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Кроме того, столичные жители должны держать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра.

2 апреля власти Москвы продлили ограничения по коронавирусу до 1 мая. Продлено временное закрытие ресторанов, кафе, столовых и иных заведений общепита. Граждане продолжают находиться на самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса.

За последние сутки в 57 регионах России зарегистрировано 1 786 новых случаев коронавируса. Всего в стране число зараженных превышает 11,9 тысячи человек. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

