Минздрав обновил рекомендации по лечению ОРВИ на время падемии COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В России разработана новая версия временных методических рекомендаций по лечению острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) на время пандемии коронавируса COVID-19.

"Рекомендации обновлены и доработаны с учетом новых клинических данных, полученных как в нашей стране, так и за рубежом. Обновлены схемы профилактики и лечения, комбинации препаратов", – заявили в пресс-службе Минздрава РФ.

В ведомстве уточнили, что документ был подготовлен при содействии ведущих российских ученых и клиницистов. Рекомендации были опубликованы на сайте министерства здравоохранения и направлены в регионы.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что случаи ОРВИ в столице будут расценивать как подозрение на коронавирус. За состоянием больных начнут следить медики, а самим заболевшим необходимо будет соблюдать строгую самоизоляцию.

В России за сутки зафиксировано 4070 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил представитель инфоцентра по COVID-19. Всего в стране зарегистрировано 32 008 заболевших.

