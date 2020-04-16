Пациентов с ОРВИ будут штрафовать за нарушение самоизоляции в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москвичи с диагнозом "ОРВИ" будут оштрафованы в случае нарушения режима самоизоляции, сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

"У больных с ОРВИ будет предписание главного санитарного врача на обязательную самоизоляцию. Значит, на них распространятся все те же правила, что и на нарушителей карантина с подтвержденным диагнозом COVID", – цитирует сообщение штаба ТАСС.

В настоящее время нарушителям режима самоизоляции предписывается штраф в размере 5 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве все случаи ОРВИ будут расцениваться как подозрение на коронавирусную инфекцию. Сообщалось, что за состоянием пациентов с таким диагнозом и другими заболеваниями верхних дыхательных путей будут в ежедневном режиме следить медики. В случае ухудшения состояния им в оперативном порядке будут менять лечение.

В Москве все случаи ОРВИ будут расцениваться как подозрение на коронавирус

В Москве также действуют ограничения на передвижения по городу. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Также разрешено гулять с домашними животными (на расстоянии не более 100 метров от дома), выносить мусор и совершать поездки до места работы (для тех, кто обязан ее посещать).

С 15 апреля в столице заработали цифровые пропуска для передвижения по городу. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.

За последние сутки в России подтверждено 3 448 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах. Всего в России зарегистрировано 27 938 случаев заражения вирусом. За весь период выздоровели 2 304 человека.