Кравцов: центры переподготовки участников СВО создадут во всех педвузах РФ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Центры переподготовки участников СВО откроют во всех педагогических вузах России для ведения в дальнейшем образовательной деятельности в школах, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, передает ТАСС.

По словам министра, эти центры будут работать так же, как тот, что на базе Государственного университета просвещения. Также глава Минпросвещения отметил значимость того, что участники СВО приходят в школы и рассказывают детям о спецоперации.

Ранее Владимир Путин поручил правительству РФ разработать меры поддержки для женщин, которые не были в браке с погибшими бойцами СВО, но совместно проживали или имеют общих детей.

Президент обратил внимание, что меры должны затрагивать вопросы материальной поддержки, оказания медпомощи, получения образования, повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Он допустил, что для реализации мер могут быть внесены изменения в законодательную базу.

Путин назвал поддержку семей погибших участников СВО общей задачей. Между тем правительство РФ приняло проект распоряжения, согласно которому Минтруду выделят средства на поддержку участников спецоперации. Средства на поддержку будут выделены из резервного фонда и предоставлены в форме субсидии.

