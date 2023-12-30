Кабмин РФ принял проект распоряжения о выделении средств для поддержки бойцов СВО

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Правительство России приняло проект распоряжения о выделении Минтруду в 2024 году средств на предоставление поддержки участником спецоперации. Об этом сообщается на сайте Кабмина РФ.

Сообщается, что средства для поддержки участников СВО будут выделены из резервного фонда и предоставлены в форме субсидии.

"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что кабмин РФ продлил запрет на вывоз риса до 30 июня 2024 года для поддержания стабильности на внутреннем рынке. Запрет не будет распространяться на поставки в государства – члены Евразийского экономического союза, а также Южную Осетию и Абхазию. Кроме того, рис и рисовую крупу можно будет вывозить за границу в рамках международных транзитных перевозок и в целях оказания гуманитарной помощи.