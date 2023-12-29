Комитет ГД по защите семьи просит Минтруд урегулировать институт наставничества

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В Госдуме подняли вопрос о необходимости разработать нормативное урегулирование института наставничества и внести предложения по изменению соответствующих законов. Об этом сообщает РИА Новости.

Комитет Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства обратился с просьбой проработать вопрос нормативного урегулирования института наставничества. В обращении отмечается, что в настоящее время в России не определен статус наставников, цели и задачи их деятельности, порядок оплаты их труда и система подготовки.

По мнению главы комитета Нины Останиной, без решения данных вопросов развитие института наставничества в России останется невозможным.

Ранее Владимир Путин предложил учредить в России ежегодную премию "Наставник года". По его словам, все регионы страны должны идти на конкретные шаги для повышения статуса и престижа наставников. Президент подчеркнул, что воспитательная работа не должна быть ограничена только рамками школы.