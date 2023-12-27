Путин предложил создать в России ежегодную премию для наставников

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин предложил учредить в России ежегодную премию "Наставник года". Об этом он рассказал в ходе заседания Госсовета.

"Звание наставник должно звучать гордо. Для этого пять лет назад мы учредили знак отличия за наставничество", – напомнил российский президент.

По его словам, все регионы страны должны идти на конкретные шаги для повышения статуса и престижа наставников. Лидер РФ подчеркнул, что воспитательная работа не должна быть ограничена только рамками школы.

"Нам нужно сформировать именно целостную систему наставничества для детей и молодежи", – сказал глава государства.

Однако, уверен Путин, институт наставничества не должен стать принудительным. Он уточнил, что для сохранения "живого духа" его никак нельзя загонять в бюрократические рамки.

"Напротив, нужно создавать такие условия, чтобы как можно больше людей искренне стремились взять на себя эту почетную миссию – передавать опыт, наставлять", – указал он.

Также президент РФ уже поручил рассмотреть на законодательном уровне различные доплаты за наставничество.

Ранее Путин в ходе заседания заявил, что главным вопросом для страны в том числе является улучшение условий труда российских преподавателей. Он напомнил, что еще в 2012 году власти решили увеличить среднюю зарплату учителей до уровня регионального среднемесячного дохода.

Сейчас российский лидер предложил поднять зарплату педагогам там, где она намного меньше, чем в среднем по России. По его мнению, труд учителя должен оплачиваться по единым, понятным и прозрачным правилам.





Сергей Собянин вручил городские награды московским учителям