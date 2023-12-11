Программа стажировок в Москве вошла в число победителей конкурса практик трудоустройства

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Программа стажировок в правительстве Москвы вошла в тройку победителей конкурса лучших практик трудоустройства молодежи в 2023 году, сообщил портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на замруководителя управления государственной службы и кадров правительства столицы Полину Логинову.

Столичный проект вошел в число лауреатов в номинации "Адаптация, сопровождение и построение карьерной траектории молодого специалиста, в том числе в рамках наставничества". Соответствующий конкурс проводится под эгидой Минтруда РФ, пояснили в управлении.



"Для нас очень важно, что проект получил высокую оценку профессионального сообщества. <...> Это уникальный опыт, и мы надеемся, что для многих стажеров он будет не просто ярким этапом, но и перерастет в дело всей жизни", – отметила Логинова.

Она напомнила, что стажировка в столичном правительстве является уникальной программой для молодежи, которая хотела бы получить опыт работы в различных организациях Москвы – управах, департаментах, комитетах. Со времени ее создания в 2011 году ее выпускниками стали более 1 600 человек, подчеркнула Логинова.

Всего стажировка длится на протяжении полугода. В это время участники проекта должны успеть поработать в трех разных учреждениях и научиться организовывать городские мероприятия, создавать полезные сервисы для жителей столицы. Как уточнили в пресс-службе, все стажеры получат достойную зарплату, а по желанию можно выбрать удобный график.

Участники проекта также пройдут образовательную программу с мастер-классами, встречами с руководителями и другими полезными мероприятиями, где смогут улучшить свои отраслевые навыки.

Ранее более 330 студентов профильных колледжей вышли на стажировку на строительные объекты 15 столичных компаний в сентябре. По словам главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, весь трудовой семестр студенты будут работать отделочниками, электромонтажниками, сварщиками, сантехниками, плотниками и каменщиками.

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