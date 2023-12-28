Кабмин РФ предусмотрит доплаты за наставничество на предприятиях

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Российское правительство представит поправки в Трудовой кодекс для законодательного закрепления доплаты за наставничество на предприятиях. Об этом на заседании правительства заявил его глава Михаил Мишустин.

"Мы продолжим создавать условия, чтобы как можно больше людей брали на себя эту почетную миссию и могли передавать свой опыт", – цитирует его РИА Новости.

Ранее Владимир Путин предложил создать в государстве ежегодную премию "Наставник года". По словам президента, мера поможет повысить статус и престиж наставничества в России. Институт наставничества не должен становиться принудительным, указал российский лидер.

Позже вице-премьер РФ Татьяна Голикова добавила, что кабмин разработает поправки в Трудовой кодекс, которые позволят утвердить выплаты за наставничество. После этого поправки будут отрегулированы нормативными актами, поделилась политик.



Владимир Путин предложил учредить ежегодную премию "Наставник года"