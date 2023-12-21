Юрист рассказал, можно ли отказаться от сверхурочной работы

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В большинстве случаев привлечь сотрудника к сверхурочной работе можно только после его письменного согласия. Об этом Москве 24 рассказал юрист, почетный адвокат России Никита Филиппов.

Сверхурочной называют работу, которую сотрудник выполняет по инициативе работодателя за пределами своего рабочего времени.





Никита Филиппов юрист По общему правилу отказаться от сверхурочной работы можно, поскольку Трудовой кодекс предусматривает в качестве обязательного условия привлечения работника к такой деятельности наличие его письменного согласия.

В большинстве случаев отказ от сверхурочной работы не повлечет для работника неблагоприятных последствий. "Особый акцент на этом сделан в том числе в приказе Роструда "Об утверждении руководства по соблюдению обязательных требований трудового законодательства", где специально оговорено, что такой отказ не является нарушением трудовой дисциплины и не влечет применения дисциплинарного взыскания", – объясняет Филиппов.

Однако в ряде случаев работодатель все же может привлечь сотрудника к сверхурочной работе даже без его согласия. Например, для устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия. Также для налаживания централизованных систем водо-, газо- и теплоснабжения, освещения, восстановления связи и работы транспорта. Привлечение к сверхурочной работе возможно и при введении чрезвычайного или военного положения.





Никита Филиппов юрист Максимальная продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов – в год, за исключением случаев введения специальных мер в сфере экономики.

Оплата сверхурочной работы осуществляется в специальном порядке, который позволяет компенсировать повышенную нагрузку.

"За первые два часа работы оплата не менее чем в полуторном размере, а за последующие – не менее чем в двойном. Также работник вправе вместо повышенной оплаты выбрать предоставление дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно", – говорит юрист.

По закону к сверхурочной работе не могут быть привлечены беременные женщины, работники в возрасте до восемнадцати лет и другие категории граждан в соответствии с ТК РФ. В частности, сотрудники в период действия ученического договора, заключил Филиппов.

Ранее аналитики выяснили, что 32% россиян систематически перерабатывают. Четверть опрошенных признались, что чаще всего причиной тому становятся дополнительные задачи, которыми должны заниматься другие сотрудники. Среди ответов также встречаются ответственная должность, перфекционизм в профессиональной службе и боязнь увольнения.

