Россияне назвали весомые основания для переработок

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Аналитики исследовательского центра "Зарплата.ру" провели опрос о частоте и причинах переработок в России. Об этом сообщает RT.

Исследование показало, что порядка 32% россиян трудятся выше нормы, продляя рабочие часы на выходные и сверх расписания в будние дни.

Чаще всего причиной переработок становятся дополнительные задачи, рассчитанные на других специалистов. За такой вариант проголосовали 25% опрошенных. В равных долях (15%) респонденты указали на факторы ответственной должности, размытые границы рабочего режима из-за удаленки и поддержание высокого качества работы.

Также опрошенные сообщали, что на переработки их толкает перфекционизм в профессиональной деятельности (12%), проблемы с тайм-менеджментом (5%) и боязнь увольнения (5%).

При этом только 38% респондентов заявили, что получают дополнительные выплаты за регулярную сверхурочную работу.

Что касается сфер, где отмечаются частые переработки, то к ним относятся медицина и фармация, образование, наука и языки, строительство и недвижимость. Эти категории выбрали по 9% опрошенных.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб ранее рассказала о законопроекте, который бы обязал работодателей платить сотрудникам за сверхурочный труд. В данную категорию планируют отнести выполнения поручений начальства в нерабочее время.