Стало известно, сколько россиян работают сверхурочно

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Более половины россиян (57%) работают сверхурочно. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", имеющегося в распоряжении RT.
В опросе приняли участие более шести тысяч пользователей сервиса. Аналитики установили, что мужчины перерабатывают чаще, чем женщины.
При этом 42% из числа работающих сверхурочно заявили, что задерживаются на рабочем месте более 10 часов в неделю.
Еще 17% опрошенных сообщили, что перерабатывают до четырех часов в неделю. По 6–8 часов сверхурочной работы в неделю отмечают 14% россиян. До двух лишних часов в неделю на работе проводят 10% респондентов. И всего 3% опрошенных перерабатывают менее часа в неделю.
Ранее аналитики сервиса "Работа.ру" назвали самые высокооплачиваемые вакансии для молодых россиян. Высокую зарплату без большого опыта работы готовы платить разработчику приложений, логопеду и слесарю-монтажнику.
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