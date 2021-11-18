Россияне рассказали, куда хотели бы переехать ради работы

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В пятерку городов, куда россияне хотели бы переехать ради работы, вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Владивосток. Об этом свидетельствуют данные онлайн-опроса, проведенного социальной сетью "Одноклассники", сервисом "VK Работа" и исследовательским центром ResearchMe.

В исследовании приняли участие 1 390 пользователей интернета от 18 до 35 лет. О намерении переехать заявили 26% россиян. При этом 56% опрошенных не думают о переезде, а 18% затрудняются с ответом.

35% опрошенных привлекает в данных городах уровень жизни, 32% – зарплата, 30% – климат, 27% – наличие рабочих мест, а 17% – возможность быстрее построить карьеру. При этом самые высокие зарплаты в данных городах предлагают бульдозеристу, плиточнику и специалисту по работе с торговыми площадками.

Бульдозерист во Владивостоке может получать 139 000 рублей, плиточник – 119 000 рублей, а моряк – 100 000 рублей. В Краснодаре 120 000 рублей предлагают специалисту по работе с торговыми площадками.

Четверть опрошенных планируют искать работу в социальных сетях, более половины – на специализированных сайтах, а свыше трети хотят воспользоваться помощью друзей.

Ранее сообщалось, что высокую зарплату без большого опыта работы готовы платить разработчику приложений, логопеду и слесарю-монтажнику. Аналитики отмечают, что чаще всего молодым людям предлагают вакансии, не требующие большого опыта работы, а также позволяющие совмещать трудовую деятельность с учебой. Нередко начинающим специалистам доступны курсы повышения квалификации за счет работодателя.

