Россияне рассказали, куда хотели бы переехать ради работы

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
В пятерку городов, куда россияне хотели бы переехать ради работы, вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Владивосток. Об этом свидетельствуют данные онлайн-опроса, проведенного социальной сетью "Одноклассники", сервисом "VK Работа" и исследовательским центром ResearchMe.
В исследовании приняли участие 1 390 пользователей интернета от 18 до 35 лет. О намерении переехать заявили 26% россиян. При этом 56% опрошенных не думают о переезде, а 18% затрудняются с ответом.
35% опрошенных привлекает в данных городах уровень жизни, 32% – зарплата, 30% – климат, 27% – наличие рабочих мест, а 17% – возможность быстрее построить карьеру. При этом самые высокие зарплаты в данных городах предлагают бульдозеристу, плиточнику и специалисту по работе с торговыми площадками.
Бульдозерист во Владивостоке может получать 139 000 рублей, плиточник – 119 000 рублей, а моряк – 100 000 рублей. В Краснодаре 120 000 рублей предлагают специалисту по работе с торговыми площадками.
Четверть опрошенных планируют искать работу в социальных сетях, более половины – на специализированных сайтах, а свыше трети хотят воспользоваться помощью друзей.
Ранее сообщалось, что высокую зарплату без большого опыта работы готовы платить разработчику приложений, логопеду и слесарю-монтажнику. Аналитики отмечают, что чаще всего молодым людям предлагают вакансии, не требующие большого опыта работы, а также позволяющие совмещать трудовую деятельность с учебой. Нередко начинающим специалистам доступны курсы повышения квалификации за счет работодателя.
Центр "Моя карьера" предложит более 500 вакансий для подработки в новогодние праздники
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: