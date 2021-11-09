Россияне перечислили самые простые профессии

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Россияне назвали наиболее простыми профессии курьера, охранника и грузчика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, проведенное сервисом "Работа.ру".

"Около 60% россиян назвали самой простой профессию курьера. Половина (50%) опрошенных отметили деятельность охранника, а 48% – грузчика", – говорится в сообщении.

Треть опрошенных граждан считают легкой профессию проводника и бортпроводника, а 26% респондентов сочли простой профессию актера.

Каждый шестой участник опроса назвал несложной профессию маркетолога, около 15% опрошенных считают простой работу дизайнера и спортсмена.



"Для 14% участников исследования простой оказалась специальность музыканта. Каждый десятый респондент отметил профессию строителя", – говорится в исследовании.

При этом почти каждый десятый респондент выразил мнение, что простых профессий не бывает.

Исследование проводилось в ноябре среди 6 тысяч совершеннолетних россиян.

Ранее сервис SuperJob провел исследование, согласно которому зарплаты некоторых курьеров в РФ из-за дефицита мигрантов выросли в месяц до 200 тысяч рублей. Но на такой доход могут претендовать только сотрудники на собственном автомобиле.

До этого сообщалось, что за год спрос на курьеров в Москве вырос на 160%. Кроме столицы, курьеры были также очень востребованы в Московской области и Санкт-Петербурге.

