Спрос на курьеров в Москве вырос на 160% за год. В данный момент для работников доставки в городе 6 тысяч вакансий.

Кроме столицы курьеры были также очень востребованы в Московской области и Санкт-Петербурге.

При этом, по данным одного из сервисов по поиску работы, самая высокая средняя зарплата у курьеров в Подмосковье – 67 тысяч рублей. Следом идет Санкт-Петербург – 64,5 тысячи рублей. И замыкает тройку Москва – в месяц работник доставки может заработать в среднем 64 тысячи рублей.

В целом по России эта цифра составляет 57 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.