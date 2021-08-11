"Билайн" построил свыше 3 тысяч готовых к 5G станций в Москве и МО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Билайн" за первое полугодие 2021 года построил более 3 тысяч новых базовых станций для улучшения стабильности работы голосовой связи и мобильного интернета в Москве и Московской области.

Большая их часть будет работать в Московской области, чтобы минимизировать возможность прерывания сигнала при передвижении по столичному региону. Уточняется, что новые базовые станции появились в Солнечногорске, Ивантеевке, Жуковском, Раменском, Егорьевске, Зеленограде, Наро-Фоминске и других городах области.

"В этом году инвестиции в улучшение качества связи не уступают по объему прошлому году. По результатам независимых исследований, нам уже удалось значительно улучшить показатели скорости и стабильности сервисов по сравнению с предыдущим периодом", – сказал директор Московского региона "ВымпелКом" Дмитрий Машин.

Кроме того, специалисты "Билайн. Аналитика" выяснили, что в июне 2021 года москвичи стали пользоваться мобильным интернетом на 70% больше, чем за тот же период годом ранее. Почти 50% столичных клиентов оператора связи пользуются модернизированной в конце 2020 года услугой VoLTE, которая отличается быстротой соединения, а также возможностью использовать интернет во время разговора по телефону.