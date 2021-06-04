Москва подписала соглашение с "Ростелекомом" о развитии в Москве технологии 5G

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин и президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский подписали соглашение о развитии в столице сетей подвижной радиотелефонной связи пятого поколения 5G/IMT-2020. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

В материале говорится, что власти столицы совместно с "Ростелекомом" создадут на территории города индустриальный полигон 5G, на базе которого будут разрабатываться сценарии использования связи и проводиться апробации различных цифровых технологий.

Ранее сотрудники НИИМТ имени Измерова заявили о безопасности различных стандартов связи, в том числе и 5G. Это подтвердили различные замеры и лабораторные исследования.

Ученые также предложили более точную методику измерения электромагнитного поля, создаваемого базовыми станциями, и подчеркнули, что необходимо ввести методы более точного контроля их электромагнитного излучения в пределах между значениями 10 и 40 микроватт на квадратный сантиметр.

