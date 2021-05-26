Ученые подтвердили безопасность станций 5G в Москве

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Сотрудники НИИМТ им. Измерова изучили безопасность различных стандартов связи, в том числе и 5G. Результаты своей работы они отправили в Минздрав и Роспотребнадзор, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента информационных технологий Москвы (ДИТ).

"Исследовательская работа определила, что уровни электромагнитного поля, создаваемого базовыми станциями мобильной связи всех стандартов, в том числе пятого поколения, безопасны для здоровья человека", – говорится в сообщении.

Это подтвердили различные замеры и лабораторные исследования. Ученые также предложили более точную методику измерения электромагнитного поля, создаваемого базовыми станциями, и подчеркнули, что необходимо ввести методы более точного контроля их электромагнитного излучения в пределах между значениями 10 и 40 микроватт на квадратный сантиметр.

Замглавы ДИТ Александр Горбатько заявил, что соответствующее исследование было проведено в преддверии коммерческого внедрения сетей 5G, чтобы убедиться в безопасности стандарта для горожан.

Пилотная сеть 5G для пользователей заработала в Москве в начале марта. Ее запустил оператор МТС в 14 популярных местах столицы. Подключиться к ней могут не все смартфоны, а только те, которые поддерживают новый стандарт связи. Уточнялось, что сеть может обеспечить пользователям скорость соединения до 1,5 Гбит/c с минимальными задержками.

