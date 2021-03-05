В Москве запустили пользовательскую пилотную сеть 5G

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Оператор МТС запустил в Москве первую в РФ пользовательскую пилотную сеть 5G. Об этом сообщает ТАСС.

"МТС объявляет о запуске первой в России масштабной пользовательской пилотной сети 5G в диапазоне 4,9 ГГц в четырнадцати популярных местах Москвы", – рассказали в компании.

По информации оператора, для подключения можно будет воспользоваться смартфонами с поддержкой новой технологии. 5G-соединение будет безлимитным и обеспечит абонентам скорость до 1,5 Гбит/c с минимальными задержками.

Компания МТС получила лицензию на оказание услуг 5G-связи в июле 2020 года. Разрешение действует до 16 июля 2025 года на территории 83 регионов РФ.

