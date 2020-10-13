Фото: apple.com

Компания Apple представила новый iPhone 12 с поддержкой 5G-сети. Новую модель показали во время онлайн-презентации американской корпорации.

Гаджет получил OLED-дисплей и новое сверхпрочное стекло Ceramic Shield. Диагональ дисплея iPhone 12 – 6,1 дюйма. Дизайн нового смартфона напоминает четвертую и пятую модели смартфона из-за плоских краев.

Сообщается, что iPhone 12 будет доступен в пяти цветовых исполнениях. На презентации отметили, что новая модель стала на 11% тоньше, 15% меньше и 16% легче предыдущей.

Также уточняется, что новый смартфон обладает двумя камерами: верхняя – прежняя сверхширокоугольная, нижняя – новая широкоугольная. В компании заявили, что функция Smart HDR 3 позволит пользователям снимать против источников света. Также сообщается, что в обновленной камере будет улучшен режим ночной съемки.

В линейке также представлены такие версии смартфона, как iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Стартовая цена iPhone 12 составит 799 долларов. iPhone 12 mini можно будет приобрести от 699 долларов.

В России купить новинки от Apple можно будет от 69 990 рублей. Такова стартовая стоимость iPhone 12 mini. iPhone 12 можно будет приобрести от 79 990 рублей, iPhone 12 Pro – от 99 990 рублей, iPhone 12 Pro Max – от 109 990 рублей.

Продажи гаджетов в РФ начнутся с 23 октября. Модели mini и Pro Max можно будет приобрести с 13 ноября.

На презентации корпорация также представила умную колонку HomePod mini. Сообщалось, что устройство оснастили широкополосным динамиком, а также возможностью вычислять особенности аудио для автоматической настройки.

В сентябре Apple показала новые часы и iPad.

Кроме того, в России запустили расширенную гарантию на устройства Apple. Услуга AppleCare+ уже доступна на официальном сайте компании. Уточняется, что воспользоваться ей можно в течение 60 дней после покупки iPhone, MacBook, iMac, Mac Pro, iPad, Apple Watch, iPod и AirPods. Гарантия будет привязана к серийному номеру гаджета.