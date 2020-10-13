В России представили мобильный телефон размером с зажигалку

Фото: inoi.com

Сверхкомпактный кнопочный мобильный телефон представил российский бренд Inoi.

Устройство Inoi 102 весом 22 грамма уже доступно к предзаказу. Внешне телефон напоминает классические модели Nokia, однако его отличает особая миниатюрность. Габариты устройства – 67х28х12 миллиметров.

Функционал у телефона довольно скромный: с него можно звонить и отправлять сообщения. Кроме того, у устройства есть Bluetooth. Отмечается, что Inoi может использоваться как беспроводная гарнитура для смартфонов на Android и iOS.

"На Inoi 102 можно положиться. Заряда аккумулятора на 300 мАч хватит на несколько часов в режиме разговора и несколько дней в режиме ожидания", – утверждает производитель.

Стоимость телефона составляет 990 рублей.

А весь мир ждет презентацию Apple, которая состоится 13 октября. Предполагается, что на мероприятии представят новые модели iPhone.