Новый вирус-вымогатель угрожает пользователям смартфонов полицией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Эксперты Microsoft 365 Defender рассказали о появлении нового вируса-вымогателя для мобильных устройств. О находке специалистов рассказали в компании Microsoft.

По данным аналитиков, вредоносное программное обеспечение MalLocker.B распространяется традиционным для этого вида мошенничества способом – через баннеры и сомнительные сайты. Кроме того, причиной может стать установка взломанных программ на Android.

Новый вирус способен противостоять большинству современных средств защиты, его сложно обнаружить. После заражения, ПО требует перечислить деньги мошенникам, а закрыть угрожающий баннер невозможно. При этом программа маскируется под рассылку от МВД РФ.

По данным экспертов, в приложениях из Google Play Store вируса нет точно. А установка сторонних программ чревата потенциальными проблемами.

Российские специалисты ранее предупредили об опасности трояна Emotet. Эта программа представляет угрозу для персональных компьютеров, поскольку рассылает письма с вредоносными вложениями и ссылками.

