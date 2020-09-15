Специалисты назвали самое вредоносное программное обеспечение в России

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В России в августе 2020 года троян Emotet стал наиболее активной киберугрозой, сообщает "Газета. ру". Отмечается, что данная программа рассылает фишинговые письма, содержащие вредоносные вложения или ссылки.
Второй по степени опасности оказалась усовершенствованная версия Agent Tesla, которая собирает вводимые данные с клавиатуры, делает скриншоты и извлекает учетные записи пользователей.
Червь Pykspa стал третьим в данном списке. Он проникает на устройство через отправку сообщений контактам в Skype. Программа способна передать на удаленные сервисы личную информацию о пользователях.
Ранее российские банки зафиксировали случаи мошенничества с помощью вируса-трояна, который распространяется в мобильных банковских приложениях для системы Android. Попадая на телефон пользователя, он способен автоматически переводить деньги со счета жертвы через банковское приложение на смартфоне на счет мошенника.
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