Эксперт рекомендовал удалять с телефона переписки с документами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов рекомендовал россиянам, помимо смс-сообщений, удалять со смартфона переписки, в которых есть фото документов, сообщает RT.

Власов отметил, что телефоны становятся хранилищем огромного набора персональных данных, за которыми охотятся злоумышленники. В том числе, рассылая сообщения с предложением перейти по ссылке или получить промокод.

"Чем меньше у вас хранится чувствительной информации в телефоне, тем лучше", – отметил специалист, призвав удалять логины и пароли, приходящие в сообщениях от банков.

Власов также обратил внимание, что многие пересылают сканы паспортов, СНИЛС или пенсионной карты через мессенджеры или электронную почту.

"С одной стороны, этого лучше не делать, а если есть необходимость, то отправили – удалили", – пояснил он.

Эксперт отметил, что если злоумышленники получат доступ к электронному устройству, это может грозить неприятностями.

Ранее замглавы Роскачества Илья Лоевский рассказал о способах мошенничества в WhatsApp. Он отметил, что большинство происшествий происходит через социальную инженерию, когда присланный текст вынуждает перейти по ссылке или загрузить файл.