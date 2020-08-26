Эксперт рекомендовал удалять с телефона переписки с документами

14:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов рекомендовал россиянам, помимо смс-сообщений, удалять со смартфона переписки, в которых есть фото документов, сообщает RT.
Власов отметил, что телефоны становятся хранилищем огромного набора персональных данных, за которыми охотятся злоумышленники. В том числе, рассылая сообщения с предложением перейти по ссылке или получить промокод.
"Чем меньше у вас хранится чувствительной информации в телефоне, тем лучше", – отметил специалист, призвав удалять логины и пароли, приходящие в сообщениях от банков.
Власов также обратил внимание, что многие пересылают сканы паспортов, СНИЛС или пенсионной карты через мессенджеры или электронную почту.
"С одной стороны, этого лучше не делать, а если есть необходимость, то отправили – удалили", – пояснил он.
Эксперт отметил, что если злоумышленники получат доступ к электронному устройству, это может грозить неприятностями.
Ранее замглавы Роскачества Илья Лоевский рассказал о способах мошенничества в WhatsApp. Он отметил, что большинство происшествий происходит через социальную инженерию, когда присланный текст вынуждает перейти по ссылке или загрузить файл.
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