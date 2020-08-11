Эксперт рассказал, где опасно оплачивать покупки банковской картой

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Платить безналичным способом за последнее время стало не так рискованно в связи с распространением чиповых карт, заявил начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов. По словам эксперта, может представлять опасность оплата через интернет, передает Агентство "Прайм".
По его словам, в Сети данные банковских карт часто подвержены риску. "Нередко встречаются сайты-подделки, через которые под видом оплаты товара совершаются денежные переводы в пользу мошенников", – обращает внимание Сизов. Эксперт добавляет, что такие сайты почти всегда похожи на оригинальные.
Для того чтобы не пострадать от действий мошенников, надо завести специальную карту для онлайн-покупок, сказал эксперт. Кроме того, надо держать деньги на отдельном счете, чтобы не было риска при списании.
Еще Сизов советует не оплачивать крупные заказы, покупки в непроверенных местах и на сайтах с плохой репутацией. Помимо того, не надо предоставлять персональные данные кому-либо, предупредил эксперт. "В том случае, если вы уже расплатились банковской картой в ненадежном месте, можно оспорить операцию через банк, который выдал вам карту", – сказал он.
Ранее эксперт рассказал, чего нельзя разрешать приложениям на смартфонах. По словам IT-эксперта, существуют и такие компании, которые стремятся заработать на продаже полученной информации.
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