Эксперт рассказал, чего нельзя разрешать приложениям на смартфонах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Не всем приложениям на смартфоне можно предоставлять доступ к данным и функциям. Об этом агентству "Прайм" рассказал IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Он отметил, что информация о пользователях может быть использована разработчиками в рекламных целях. Николаев заявил, что сейчас компании готовы приобрести любую информацию, которая благоприятно скажется на выручке.

"К примеру, многие банки с помощью своих приложений или данных, приобретенных у третьих лиц, выбирают места для новых банкоматов", – сказал Николаев.

Он добавил, что с помощью некоторых программ мошенники могут получить доступ к данным и скачать их. По словам IT-эксперта, существуют и такие компании, которые стремятся заработать на продаже полученной информации.

В связи с этим, отметил Николаев, необходимо внимательно следить за тем, чтобы запросы разработчиков не выходили за пределы функциональности самих приложений. В частности, он обратил внимание на запросы программ, касающиеся СМС.

"С помощью них злоумышленники получат доступ к переписке пользователя и, что самое опасное, смогут читать сообщения от банков с одноразовыми кодами для входа в онлайн-банк и подтверждения транзакций", – подчеркнул Николаев.

Также эксперт обратил внимание, что многим приложениям необходимо отказывать, когда они запрашивают доступ к контактам. Через это злоумышленники могут зайти в чужие аккаунты социальных сетей.

Николаев также рассказал, в чем опасность разрешения приложениям на получение доступа к другим функциям смартфона. По его словам, камера позволяет делать снимки в любое время суток, микрофон – записывать телефонные разговоры, а также происходящее рядом, память – получать доступ ко всем файлам на устройстве.

Однако, подчеркнул Николаев, большинство запросов приложений не несут угрозы данным на смартфоне. IT-эксперт заявил, что специализированные каталоги приложений от App Store и Google Play избавляют пользователей от необходимости проверять каждое скачиваемое ПО.

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