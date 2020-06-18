Эксперт рассказал, чего нельзя разрешать приложениям на смартфонах

21:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Не всем приложениям на смартфоне можно предоставлять доступ к данным и функциям. Об этом агентству "Прайм" рассказал IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.
Он отметил, что информация о пользователях может быть использована разработчиками в рекламных целях. Николаев заявил, что сейчас компании готовы приобрести любую информацию, которая благоприятно скажется на выручке.
"К примеру, многие банки с помощью своих приложений или данных, приобретенных у третьих лиц, выбирают места для новых банкоматов", – сказал Николаев.
Он добавил, что с помощью некоторых программ мошенники могут получить доступ к данным и скачать их. По словам IT-эксперта, существуют и такие компании, которые стремятся заработать на продаже полученной информации.
В связи с этим, отметил Николаев, необходимо внимательно следить за тем, чтобы запросы разработчиков не выходили за пределы функциональности самих приложений. В частности, он обратил внимание на запросы программ, касающиеся СМС.
"С помощью них злоумышленники получат доступ к переписке пользователя и, что самое опасное, смогут читать сообщения от банков с одноразовыми кодами для входа в онлайн-банк и подтверждения транзакций", – подчеркнул Николаев.
Также эксперт обратил внимание, что многим приложениям необходимо отказывать, когда они запрашивают доступ к контактам. Через это злоумышленники могут зайти в чужие аккаунты социальных сетей.
Николаев также рассказал, в чем опасность разрешения приложениям на получение доступа к другим функциям смартфона. По его словам, камера позволяет делать снимки в любое время суток, микрофон – записывать телефонные разговоры, а также происходящее рядом, память – получать доступ ко всем файлам на устройстве.
Однако, подчеркнул Николаев, большинство запросов приложений не несут угрозы данным на смартфоне. IT-эксперт заявил, что специализированные каталоги приложений от App Store и Google Play избавляют пользователей от необходимости проверять каждое скачиваемое ПО.
Ранее Роскачество порекомендовало не пренебрегать цифровой безопасностью. В частности, пользователям посоветовали не хранить все данные на одном устройстве. Кроме того, в Роскачестве напомнили об опасностях перехода по подозрительным ссылкам. В ведомстве предложили внимательнее относиться к бесплатному контенту и избегать общественных сетей Wi-Fi.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: