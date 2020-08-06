В Госдуме считают необходимым ужесточить ответственность за киберпреступления

12:44
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Госдуме считают, что ответственность за киберпреступления необходимо ужесточить, сообщил заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР). Заявление прозвучало в ответ на предложение экспертов взять под контроль работы call-центров из-за массовых утечек персональных данных.
Свинцов отметил, что даже при самой безопасной системе хранения персональных данных риск совершения преступлений людьми велик.
"Постепенно нужно ужесточать ответственность за киберпреступления, за такие, которые могут иметь серьезные последствия. В Соединенных Штатах кибермошенников, киберпреступников сажают на десятки лет, а иногда пожизненно. Это действительно в ряде стран воспринимается как одно из самых тяжких преступлений. Но это надо делать очень аккуратно и постепенно, потому что у нас очень стремительно меняется и законодательство, и очень стремительно мы привносим в жизнь все эти цифровые форматы", – приводит Агентство "Москва" слова зампреда.
При этом Свинцов отверг идею экспертов о взятии работы call-центров на особый контроль.
"Пока с большим трудом получается создать абсолютно защищенную базу данных, и регулярно попадают в руки злоумышленников различные персональные данные даже крупнейших IT-гигантов мирового уровня. Хакеры, злоумышленники находят лазейки. Поэтому борьба с call-центрами, я считаю, точно не решит проблему. Все равно эти утечки будут", – заключил депутат.
Ранее эксперты дали советы владельцам смартфонов о защите мобильного банка на телефоне. Отмечается, что обезопасить деньги в приложении можно при помощи антивирусных программ, двухфакторной аутентификации.
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