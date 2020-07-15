Стали известны способы защиты мобильного банка на телефоне

20:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Эксперты дали советы владельцам смартфонов, как не столкнуться с мошенниками. Рекомендации актуальны для пользователей мобильного банка на телефоне, передает РИА Новости.
Отмечается, что обезопасить деньги в приложении можно при помощи антивирусных программ, двухфакторной аутентификации. "Мобильный банк достаточно безопасен. К сожалению, человек остается самым слабым звеном в системе безопасности любой компании. Поэтому гораздо чаще злоумышленники обзванивают клиентов финансовых организаций или используют вредоносные программы", – поделился ведущий эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.
Так, директор практики информационной безопасности AT Consulting Тимурбулат Султангалиев добавил, что на системы защиты приложения банка приходится не выше 5% от общего числа уязвимостей.
Глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов также рекомендовал пользоваться двухфакторной аутентификацией. Наиболее эффективным, по его словам, станет дополнительный одноразовый код. "Если на смартфоне запущено шпионское ПО, оно может и перехватить СМС", – говорит он.
Однако основатель компании DeviceLock Ашот Оганесян советует открывать интернет-банк с компьютера, который защищен антивирусом.
Директор управления информационных технологий ESET Russia Руслан Сулейманов считает, что надо загружать программы только из официальных онлайн-магазинов.
Ранее эксперт объяснил участившиеся преступления с банковскими картами. Для защиты от злоумышленников эксперт посоветовал никому не передавать информацию о своей банковской карте и не сохранять данные карты в приложениях или на сайтах.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: