Стали известны способы защиты мобильного банка на телефоне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Эксперты дали советы владельцам смартфонов, как не столкнуться с мошенниками. Рекомендации актуальны для пользователей мобильного банка на телефоне, передает РИА Новости.

Отмечается, что обезопасить деньги в приложении можно при помощи антивирусных программ, двухфакторной аутентификации. "Мобильный банк достаточно безопасен. К сожалению, человек остается самым слабым звеном в системе безопасности любой компании. Поэтому гораздо чаще злоумышленники обзванивают клиентов финансовых организаций или используют вредоносные программы", – поделился ведущий эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.

Так, директор практики информационной безопасности AT Consulting Тимурбулат Султангалиев добавил, что на системы защиты приложения банка приходится не выше 5% от общего числа уязвимостей.

Глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов также рекомендовал пользоваться двухфакторной аутентификацией. Наиболее эффективным, по его словам, станет дополнительный одноразовый код. "Если на смартфоне запущено шпионское ПО, оно может и перехватить СМС", – говорит он.

Однако основатель компании DeviceLock Ашот Оганесян советует открывать интернет-банк с компьютера, который защищен антивирусом.

Директор управления информационных технологий ESET Russia Руслан Сулейманов считает, что надо загружать программы только из официальных онлайн-магазинов.

Ранее эксперт объяснил участившиеся преступления с банковскими картами. Для защиты от злоумышленников эксперт посоветовал никому не передавать информацию о своей банковской карте и не сохранять данные карты в приложениях или на сайтах.