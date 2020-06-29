Эксперт назвал плюсы отключения геолокации на смартфонах

14:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Отключение службы геолокации на устройстве поможет защитить персональные данные и сэкономить заряд аккумулятора, рассказал эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.
По его словам, информацию геолокации собирают приложения при выявлении рекламных предпочтений, сообщает ИА "НСН". Доступ приложений к ней можно ограничить, но при необходимости функцию придется включать отдельно, уточнил эксперт.
Он добавил, что отключение геолокации увеличит продолжительность его работы от аккумулятора. Однако современные устройства используют алгоритмы, которые собирают данные лишь в определенное время фоновой работы, что позволяет не перегружать аккумулятор, уточнил Гриценко.
В мае Роскачество дало советы по защите смартфона от мошенников. Специалисты рекомендуют не концентрировать всю свою жизнь в одном устройстве во избежание рисков.
Они предупреждают, что не стоит переходить по подозрительным ссылкам, необходимо осторожно относиться к бесплатному контенту и избегать общественных сетей Wi-Fi, особенно не защищенных паролем.
При доступе к мобильным банкам тоже лучше не пользоваться общественным Wi-Fi, а также не вводить номер карты нигде, кроме как на официальных и известных интернет-площадках для покупок. Роскачество призывает не покупать технику от малоизвестных компаний и у сомнительных продавцов с рук.
Еще одна рекомендация – установка на смартфон антивируса и регулярное его обновление. При загрузке приложений важно читать, какие права оно запрашивает, чтобы не стать жертвой кибератаки.
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