Блогер рассказал о "зловещей" функции iOS 14

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Блогер Маркес Браунли рассказал, что в новой операционной системе IPhone появилась новая функция, способная распознавать звуки окружающей среды, сообщает "Газета.ру".

Данная функция позволяет включить уведомления, которые способны сообщить о звонке в дверь или пожарной сигнализации. Разработчики уверены, что с помощью звуков пользователи не пропустят важное сообщение.

"Допустим, вы играете в наушниках, а в вашу дверь звонят. Ваш телефон загорается и дает вам знать об этом, чтобы вы не пропустили доставку", – объяснил Браунли.

При этом блогер подчеркнул, что мобильная операционная система не всегда корректно анализирует звуки и иногда выдает странные результаты. На своей странице в соцсети он показал, что на экране его смартфона несколько раз подряд появилось уведомление, что где-то рядом течет вода.

"Так мог бы начинаться фильм ужасов в 2020 году", – написал Браунли. На это один из его подписчиков ответил, что действительно ужасным станет, если телефон распознает слезы постороннего человека и сообщит об этом.

"Знаете, что было бы действительно пугающим? Если вы один в помещении, а телефон говорит, что где-то рядом плачет женщина", – отметил его подписчик.

В понедельник, 22 июня, корпорация Apple на конференции WWDC 2020 официально представила новую операционную систему iOS 14. Изменения коснулись голосового ассистента Siri, CarPlay.

Разработчики также добавили новую функцию App Library, которая позволяет автоматически группировать приложения в папки, в зависимости от их функционала и частоты использования.

