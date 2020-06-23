На что способна новая операционная система Apple

Что может iOS 14 – новая операционная система Apple – и что о ней думают любители Android? Подробно об этом – в колонке обозревателя Николая Гринько.

Фото: Apple

На очередной конференции разработчиков Worldwide Developers Conference (WWDC), которая впервые за три с лишним десятка лет проводилась в режиме онлайн, компания Apple представила новые версии своих операционных систем для компьютеров, планшетов, смартфонов и умных часов. Разумеется, самой заметной для обычных пользователей стала операционка для iPhone – хотя бы потому, что смартфонов компания продает больше, чем всего остального.

Первое, что бросается в глаза, – в iOS 14 переработана система виджетов. Раньше для них было выделено отдельное пространство, в новой же ОС виджеты стало возможно размещать в любом месте рабочего стола, причем их размеры пользователь может изменять по своему желанию.

Новая функция App Library позволяет автоматически группировать приложения в папки, в зависимости от их функционала и частоты использования.



iPhone научился показывать "картинку в картинке" – теперь любое видео можно свернуть в маленькое окошко в углу экрана и, например, общаться по видеосвязи, не отрываясь от просмотра сайтов.



Коснулись нововведения и голосового ассистента Siri, которая, по заявлением Apple, стала работать в 20 раз быстрее. Кроме того, ее интерфейс больше не занимает весь экран, а выглядит небольшой иконкой, отображаемой поверх остальных приложений. Siri научили открывать виджеты по запросу, а также добавили функцию автоматического офлайн-перевода на 12 языков, среди которых есть и русский.



Фото: Apple

Обновили CarPlay – теперь система может контролировать уровень заряда аккумулятора автомобиля, а iPhone отныне можно и вовсе использовать в качестве автомобильного ключа, который при необходимости можно передать по iMessage.



В 14-й версии операционной системы для iPhone появилась принципиально новая функция Apple Clips, делающая возможным предварительный просмотр приложения без его загрузки.



Вот уже много лет реакция пользователей на любые новинки от Apple одинакова: это два ярко выраженных противоположных мнения. Одни называют компанию революционером в области технологий, восторгаются нововведениями и с нетерпением ждут возможности опробовать их. Другие же обвиняют купертиновцев во вторичности и отставании от рынка: они считают, что в технологиях от Apple нет ничего такого, что не было бы реализовано на других платформах много лет назад.

Та же система виджетов появилась на Android намного раньше, чем на iOS, и за это время успела пережить несколько глобальных обновлений; сворачивать видеоплеер в нижний угол экрана умеет едва ли не каждый Andriod-смартфон, а Apple с гордостью демонстрирует эту функцию только в 2020 году – и так далее, далее, далее...



Фото: Apple

Жаркие интернет-баталии сторонников и противников Apple ведутся на всех форумах мира, но победителей в них нет: признать однозначную правоту той или иной стороны, пожалуй, невозможно. Конечно, существует отдельная (впрочем, довольно малочисленная) группа пользователей, которая вообще не понимает, зачем ломать копья и спорить до хрипоты, разбиваясь на "эпплопоклонников" и "андроидофанатов" – но их никто не воспринимает всерьез.

Обвинения и дифирамбы заполняют интернет, каждая пресс-конференция Apple провоцирует новый всплеск самых разных эмоций, но это, похоже, никак не влияет на состояние дел в компании: каждый год, следуя заведенному расписанию, Тим Кук представляет миру операционные системы, компьютеры и гаджеты.

Более того, нам кажется, что вся эта борьба мнений работает только на руку его компании, создавая дополнительный информационный шум. А значит, Apple еще долго будет радовать поклонников и раздражать ненавистников.

Хотя...