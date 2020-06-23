На что способна новая операционная система Apple

Что может iOS 14 – новая операционная система Apple – и что о ней думают любители Android? Подробно об этом – в колонке обозревателя Николая Гринько.
На очередной конференции разработчиков Worldwide Developers Conference (WWDC), которая впервые за три с лишним десятка лет проводилась в режиме онлайн, компания Apple представила новые версии своих операционных систем для компьютеров, планшетов, смартфонов и умных часов. Разумеется, самой заметной для обычных пользователей стала операционка для iPhone – хотя бы потому, что смартфонов компания продает больше, чем всего остального.
Первое, что бросается в глаза, – в iOS 14 переработана система виджетов. Раньше для них было выделено отдельное пространство, в новой же ОС виджеты стало возможно размещать в любом месте рабочего стола, причем их размеры пользователь может изменять по своему желанию.
Новая функция App Library позволяет автоматически группировать приложения в папки, в зависимости от их функционала и частоты использования.
Коснулись нововведения и голосового ассистента Siri, которая, по заявлением Apple, стала работать в 20 раз быстрее. Кроме того, ее интерфейс больше не занимает весь экран, а выглядит небольшой иконкой, отображаемой поверх остальных приложений. Siri научили открывать виджеты по запросу, а также добавили функцию автоматического офлайн-перевода на 12 языков, среди которых есть и русский.
Обновили CarPlay – теперь система может контролировать уровень заряда аккумулятора автомобиля, а iPhone отныне можно и вовсе использовать в качестве автомобильного ключа, который при необходимости можно передать по iMessage.
Вот уже много лет реакция пользователей на любые новинки от Apple одинакова: это два ярко выраженных противоположных мнения. Одни называют компанию революционером в области технологий, восторгаются нововведениями и с нетерпением ждут возможности опробовать их. Другие же обвиняют купертиновцев во вторичности и отставании от рынка: они считают, что в технологиях от Apple нет ничего такого, что не было бы реализовано на других платформах много лет назад.
Та же система виджетов появилась на Android намного раньше, чем на iOS, и за это время успела пережить несколько глобальных обновлений; сворачивать видеоплеер в нижний угол экрана умеет едва ли не каждый Andriod-смартфон, а Apple с гордостью демонстрирует эту функцию только в 2020 году – и так далее, далее, далее...
Жаркие интернет-баталии сторонников и противников Apple ведутся на всех форумах мира, но победителей в них нет: признать однозначную правоту той или иной стороны, пожалуй, невозможно. Конечно, существует отдельная (впрочем, довольно малочисленная) группа пользователей, которая вообще не понимает, зачем ломать копья и спорить до хрипоты, разбиваясь на "эпплопоклонников" и "андроидофанатов" – но их никто не воспринимает всерьез.
Обвинения и дифирамбы заполняют интернет, каждая пресс-конференция Apple провоцирует новый всплеск самых разных эмоций, но это, похоже, никак не влияет на состояние дел в компании: каждый год, следуя заведенному расписанию, Тим Кук представляет миру операционные системы, компьютеры и гаджеты.
Более того, нам кажется, что вся эта борьба мнений работает только на руку его компании, создавая дополнительный информационный шум. А значит, Apple еще долго будет радовать поклонников и раздражать ненавистников.
Хотя...
Что может новая операционная система Apple