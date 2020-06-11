СМИ рассекретили новые модели iPhone

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Стало известно, что компания Apple до конца года намерена выпустить девять новых моделей iPhone. Журналисты издания MySmartPrice обнаружили эту информацию в базе Европейской экономической комиссии.

Отмечается, что там новые гаджеты зарегистрированы под именами A2172, A2176, A2341, A2342, A2399, A2403, A2407, A2408 и A2411. Предполагается, что новые модели будут принадлежать линейке iPhone 12.

По некоторым данным, речь идет о моделях iPhone 12, 12 Pro и 12 Pro Max с накопителями разных объемов.

Помимо этого, в базе ЕЭК были найдены намеки на компьютер Mac с поддержкой macOS 10.15.

Ранее стали известны цены на новые модели iPhone. Согласно данным источника, 12-я номерная модель известного телефона будет поставляться сразу в четырех вариантах. Стоимость обычного iPhone 12 составит от 649 до 749 долларов. При этом цена на комплектацию Pro Max будет достигать 1,4 тысячи долларов (около 100 тысяч рублей).