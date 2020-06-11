Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

19:43

СМИ рассекретили новые модели iPhone

общество технологии

Фото: depositphotos/sergey_causelove

Стало известно, что компания Apple до конца года намерена выпустить девять новых моделей iPhone. Журналисты издания MySmartPrice обнаружили эту информацию в базе Европейской экономической комиссии.

Отмечается, что там новые гаджеты зарегистрированы под именами A2172, A2176, A2341, A2342, A2399, A2403, A2407, A2408 и A2411. Предполагается, что новые модели будут принадлежать линейке iPhone 12.

По некоторым данным, речь идет о моделях iPhone 12, 12 Pro и 12 Pro Max с накопителями разных объемов.

Помимо этого, в базе ЕЭК были найдены намеки на компьютер Mac с поддержкой macOS 10.15.

Ранее стали известны цены на новые модели iPhone. Согласно данным источника, 12-я номерная модель известного телефона будет поставляться сразу в четырех вариантах. Стоимость обычного iPhone 12 составит от 649 до 749 долларов. При этом цена на комплектацию Pro Max будет достигать 1,4 тысячи долларов (около 100 тысяч рублей).

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать